Рязанские полицейские за час поймали подозреваемого в краже денег у пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратилась 62-летняя рязанка, которая заявила о пропаже денег. В месте хранения ее сбережений не оказалось пяти тысяч рублей.
Полицейские опросили женщину. Как оказалось, в день пропажи она пригласила в гости 37-летнего знакомого.
В обед этого мужчину заметили за покупками в магазине, причем он накупил товаров на несколько тысяч рублей, в то время как у него не было постоянного источника доходов. «Такой поворот вызывал подозрения», — говорится в сообщении.
В течение часа мужчину разыскали и задержали. Полицейские установили, что он причастен к хищению денежных средств у пенсионерки. Часть денег изъяли.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет колонии.