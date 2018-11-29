Рязанская область подписала соглашение с Китаем

В пятницу, 29 ноября, правительство Рязанской области заключило соглашение с Китайской акционерной компанией «Long Jian Road&Bridges Co. Ltd». Об этом сообщил
В присутствии губернатора Николая Любимова и представителя Китайского комитета содействия международной торговле в России Сяо Чучжо подписи под документом поставили заместитель председателя правительства региона Роман Петряев и заместитель генерального директора компании Ли Юньпэн.
Планируется, что стороны будут сотрудничать в части реализации экономических, инвестиционных, инфраструктурных проектов на территории Рязанской области.
Отмечается, что компания обладает большими производственными мощностями. Эта крупная многопрофильная корпорация, которая строит автодороги, мосты, туннели и коммунальные сети.