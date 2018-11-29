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20:57, 29 ноября 2018 1 032
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Рязанская область планирует войти в число ведущих экспортеров России — Любимов

Рязанская область планирует войти в число ведущих экспортеров России — Любимов

Рязанская область планирует войти в число ведущих экспортеров в России. Об этом рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов на форуме «Дни международного бизнеса в Рязанской области».

Мероприятие прошло в четверг, 29 ноября, сообщил сайт регионального правительства.

«Советом при главе государства по стратегическому развитию одобрен приоритетный проект „Международная кооперация и экспорт“. Мы планируем максимально использовать возможности этого проекта с тем, чтобы войти в число ведущих экспортеров РФ», — отметил Любимов.

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля Гарри Корен отметил, что Рязанская область является одним из самых активных участников межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Израиля.

По его словам, в прошлом году товарооборот между странами составил два с половиной миллиарда долларов.

«Я надеюсь на положительный прирост в будущем. Работа с регионами России, в том числе с Рязанской областью будет способствовать достижению этого результата. Посольство Израиля сделает все возможное для укрепления бизнес-связей с Рязанской областью», — сказал он.

Представитель Китайского комитета содействия международной торговле Сяо Чучжоу назвала форум хорошей площадкой для укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

Она отметила, что в 2017 году товарооборот между КНР и Рязанской областью вырос в пять с половиной раз. Экспорт из региона занимает 82%, его основная доля приходится на высокотехнологичную продукцию.

«Промышленность Рязанской области имеет огромный потенциал развития. В ближайшей перспективе может быть расширено сотрудничество с Китаем в таких сферах, как сельское хозяйство, строительство, развитие малого и среднего бизнеса. Это будет новой страницей в нашем сотрудничестве», — сказала Сяо Чучжоу.


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