Рязанцы задолжали банкам почти 100 миллиардов

За девять месяцев 2018 года банки предоставили жителям Рязанской области кредитов общим объемом в 55,7 миллиардов рублей. Об этом сообщили в региональном отделении ЦБ.
Розничный кредитный портфель вырос за год на 24,8% до 96,4 млрд рублей. При этом размер задолженности увеличился как по ипотечным ссудам (на 28,6%), так и потребительским кредитам (на 21,6%).
По словам управляющего рязанским отделением ЦБ Сергея Кузнецова, спрос на кредиты вырос из-за уменьшения стоимости кредитования.
«Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях, предоставленным физическим лицам, снизилась за год с 16,5% до 12,5% годовых», — пояснил он.