Рязанцев пригласили поучаствовать в акции «100 тысяч новых елок стране».
Для участия на сайте проекта
Новые ели высадят весной силами активистов движения ЭКА на пострадавших лесных территориях.
«Сертификат будет оригинальным новогодним подарком для близких. Вместо открытки в него можно вписать текст поздравления с пожеланиями и посвятить будущий лес своим родным, друзьям или коллегам. После посадки сервис вышлет обладателю сертификата фото и GPS-координаты саженцев», — отметили организаторы.
За три года реализации проекта высадили более 380 тысяч деревьев в 16 регионах России. В народном финансировании посадок приняли участие более 3400 человек.