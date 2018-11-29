Российских рэперов предложили поддержать грантами

Российских рэперов хотят поддержать грантами. Это предложение направит в Минкультуры оргкомитет по поддержке литературы, книгоиздателя и чтения, передает РИА «
На заседании оргкомитета в четверг, 28 ноября, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что рэперы являются «носителями особого языка» и пользуются большой популярностью у молодежи. По его мнению, рэп — это «замена стадионной поэзии 50-60-х годов».
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предложил подумать о грантовой поддержке рэпа. Члены оргкомитета согласились с этим.