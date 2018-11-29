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15:13, 29 ноября 2018 893
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Российских рэперов предложили поддержать грантами 4

Российских рэперов предложили поддержать грантами

Фото: Pixabay.com

Российских рэперов хотят поддержать грантами. Это предложение направит в Минкультуры оргкомитет по поддержке литературы, книгоиздателя и чтения, передает РИА «Новости».

На заседании оргкомитета в четверг, 28 ноября, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что рэперы являются «носителями особого языка» и пользуются большой популярностью у молодежи. По его мнению, рэп — это «замена стадионной поэзии 50-60-х годов».

Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предложил подумать о грантовой поддержке рэпа. Члены оргкомитета согласились с этим.


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