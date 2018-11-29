Россия оказалась на первом месте по темпу распространения ВИЧ в Европе

Россия оказалась на первом месте по темпу распространения ВИЧ среди стран Европы. Об этом передает
В 2017 году в европейском регионе зарегистрировано почти 160 тысяч новых случаев заражения вирусом иммунодефицита, из них 130 тысяч приходится на Восточную Европу.
В России зафиксировали 104 тысячи случаев заболевания, при чем в 53% случаев выявленного на последней стадии. Второе место заняла Украина, третье — Белоруссия, за ними следует Молдавия.
Отмечается, что самые низкие показатели отмечаются в Боснии и Герцеговине, Словакии и Словении.
«Одной из причин постоянного увеличения случаев заболевания является поздняя диагностика», — говорится в сообщении.