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8:46, 29 ноября 2018 440
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Встречаем зиму. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

Встречаем зиму. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

Фото: Pixabay.com

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные. По данным синоптиков, снег возможен в воскресенье, 2 декабря.

В последний день ноября ожидается до -7 градусов. Днем 1 и 2 декабря до -6, -4 градусов.

Ночью в пятницу и субботу столбики термометров могут опустится до -14, -13 градусов, в воскресенье до -9 градусов.


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