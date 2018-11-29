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13:22, 29 ноября 2018 784
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Пьяный житель Моршанска не смог добраться до Рязани и «заминировал» автобус

Пьяный житель Моршанска не смог добраться до Рязани и «заминировал» автобус

Пьяный житель Моршанска не смог добраться до Рязани и «заминировал» автобус. Об этом сообщил сайт УМВД по Тамбовской области.

Инцидент произошел вечером в среду, 28 ноября. На пульт дежурного поступило сообщение от неизвестного, что в автобусе, следующего по маршруту «Моршанск — Москва», находится взрывное устройство.

Сотрудники полиции остановили автобус, водителя и трех пассажиров эвакуировали, прилегающую территорию оцепили.

Взрывотехники и кинологи обследовали автобус и не нашли взрывное устройство. Его пассажиров пересадили на другой рейс.

Установлено, что сообщение о ложном минированиии оставил 50-летний житель Моршанска, которого пьяного не пустили на рейс. Он собирался выехать в Рязань, где работает несколько лет.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ, по которому ему грозит до трех лет колонии.


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