Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:00, 29 ноября 2018 321
 0    0

На улице Горького иномарка сбила пожилую женщину. Видео

На улице Горького иномарка сбила пожилую женщину. Видео

В Рязани на перекрестке улиц Горького и Новой сбили пожилую женщину. Видеозапись произошедшего опубликовали в сообществе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

ДТП произошло в четверг, 29 ноября.

Официальной информации о ДТП пока нет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
19:00, 29 ноября 2018
На улице Горького иномарка сбила пожилую женщину. Видео
17:33, 29 ноября 2018
В Москве в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали десять человек
14:56, 29 ноября 2018
В речном порту в Борках произошел пожар
11:21, 29 ноября 2018
Семье мальчика, мать которого погибла в ДТП под Спасском, нужна помощь
10:59, 29 ноября 2018
В Шацком районе «Митсубиси» врезался в «ГАЗель», есть пострадавший
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
9 часов назад
Как жителям Рязанской области подготовиться к сезону зимних простуд?

Как жителям Рязанской области подготовиться к сезону зимних простуд?

Какие меры стоит предпринять, чтобы не пополнить статистику заболеваемости?

Популярное
Комментируемое
Новое
17:01, 17 ноября 2018 25 213
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
17:54, 25 ноября 2018 24 559
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 7
14:22, 22 ноября 2018 23 137
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
10:30, 26 ноября 2018 22 039
Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ
15:19, 25 ноября 2018 21 327
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 2
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум