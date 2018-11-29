На трех сасовских заводах нашли серьезные нарушения

На трех сасовских заводах нашли нарушения охраны труда. Об этом сообщил
Установлено, что в проверяемых обществах (ООО «Сотницынский дрожжевой завод», ООО «Сотницынский сахарный завод», ООО «Сасовский литейный завод») не была обеспечена безопасность работников, что повлекло грубые нарушения требований трудового законодательства.
Прокуратура также выявила следующие нарушения:
- часть электрощитов имели оголенные провода, находящиеся под напряжением;
- в производственных помещениях не все ограждения площадок с оборудованием соответствовали требованиям безопасности;
- в цехе на баллонах с кислородом, которые используются для газопламенных работ, установлены неисправные редукторы;
- работники допускались до выполнения работ без спецодежды и обуви.
Кроме того, на одном из крупных предприятий города истек срок действия аттестации рабочих мест.
Прокуратура внесла четыре представления в адрес руководителей заводов, возбуждено девять дел об административных правонарушениях.