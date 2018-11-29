Москвич каждые выходные убирает могилу Есенина. Видео

Москвич Евгений Козлов каждые выходные убирает могилу Сергея Есенина. По его словам, администрация Ваганьковского кладбища не ухаживает за захоронением, сообщает
Мужчина рассказал, что регулярно ходит на кладбище с 1990 года.
«С 2010 года на добровольных началах слежу за могилой Сергея Александровича Есенина. После того, как его племянница, Светлана Петровна, дочь младшей сестры Александры Александровны Есениной, мне произнесла: «Будут желание, время и возможность, следи за могилой Сережи», — вспомнил он.
Козлов убирает увядшие цветы, протирает памятник и читает стихи.
По образованию мужчина историк. Сейчас он работает курьером и водит экскурсии по Ваганьково.