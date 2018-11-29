Компанию «Еламед» посетила делегация главных медицинских сестер Москвы

23 ноября головной офис компании «Еламед» посетила делегация главных медицинских сестер Москвы с целью получить получить полную информацию о производстве. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Делегация осмотрела цеха, познакомилась с работающим персоналом и с технологией производства медицинской продукции. В центре внимания гостей были особенности производства вакуумных пробирок, медицинской мебели, укладок для хранения лекарств и анализов.
Гости подчеркнули, что их впечатлил масштаб модернизации производства и то, каких результатов добивается компания «Еламед» благодаря внедрению современных технологий. В ходе визита были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве.
Напомним, что ежегодно на предприятии