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11:22, 29 ноября 2018 1 019

Компанию «Еламед» посетила делегация главных медицинских сестер Москвы

Компанию «Еламед» посетила делегация главных медицинских сестер Москвы

23 ноября головной офис компании «Еламед» посетила делегация главных медицинских сестер Москвы с целью получить получить полную информацию о производстве. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Делегация осмотрела цеха, познакомилась с работающим персоналом и с технологией производства медицинской продукции. В центре внимания гостей были особенности производства вакуумных пробирок, медицинской мебели, укладок для хранения лекарств и анализов.

Гости подчеркнули, что их впечатлил масштаб модернизации производства и то, каких результатов добивается компания «Еламед» благодаря внедрению современных технологий. В ходе визита были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве.

Напомним, что ежегодно на предприятии проводится комплексный аудит германской компанией TUV NORD CERТ на соответствие требованиям стандарта ISO 13485 и получение международного сертификата.


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