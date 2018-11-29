В четверг, 29 ноября, и.о. главы администрации Сергей Карабасов провел личный прием граждан. Об этом сообщил
К руководителю администрации обратилась жительница Советского района по вопросу ремонта участка дороги на
«Первым этапом ремонта улицы Грибоедова станет замена теплосетей. Предположительно она завершится к середине лета 2019 года, затем планируется замена дорожного покрытия», — пояснил Карабасов.
Также на личном приеме и.о. главы мэрии рассмотрел просьбу заявителя о ремонте квартиры на улице Крупской.
Он подчеркнул, что в рамках муниципальной программы «развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения в городе Рязани» на 2016-2020 годы, ремонт квартиры внесен в график на 2019 год. Решение поступившего вопроса он проконтролирует лично.
Всего на приеме Карабасов рассмотрел обращения четырех заявителей.
Как отметили в горадминистрации, решение проблем он проконтролирует лично.