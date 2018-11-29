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15:27, 29 ноября 2018 435
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Дорогу на улице Грибоедова отремонтируют в следующем году — Карабасов

Дорогу на улице Грибоедова отремонтируют в следующем году — Карабасов

Фото: Администрация Рязани

В четверг, 29 ноября, и.о. главы администрации Сергей Карабасов провел личный прием граждан. Об этом сообщил сайт мэрии. Он обсудил с горожанами ремонт дорог, улучшение жилищных условий и оборудование спортплощадок.

К руководителю администрации обратилась жительница Советского района по вопросу ремонта участка дороги на улице Грибоедова. По его словам, ремонт там планируют сделать в следующем году.

«Первым этапом ремонта улицы Грибоедова станет замена теплосетей. Предположительно она завершится к середине лета 2019 года, затем планируется замена дорожного покрытия», — пояснил Карабасов.

Также на личном приеме и.о. главы мэрии рассмотрел просьбу заявителя о ремонте квартиры на улице Крупской.

Он подчеркнул, что в рамках муниципальной программы «развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения в городе Рязани» на 2016-2020 годы, ремонт квартиры внесен в график на 2019 год. Решение поступившего вопроса он проконтролирует лично.

Всего на приеме Карабасов рассмотрел обращения четырех заявителей.

Как отметили в горадминистрации, решение проблем он проконтролирует лично.


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