Депутат госдумы Елена Митина осмотрела новую дорогу в Рыбном

В среду, 28 ноября, депутат Госдумы Елена Митина посетила Рыбновский район и осмотрела новую дорогу и пристройку к детскому саду №10.
Четырехполосную дорогу стоимостью около 70 млн рублей от улицы Большой до трассы М-5 сделали в рамках проекта «Безопасные дороги».
Митина отметила, что запланирована вторая очередь строительства по улице Крымской, что позволит соединить два микрорайона и улучшить транспортное сообщение в Рыбном.
Вторым объектом посещения стала пристройка к детскому саду №10 на четыре ясельных группы. Помимо нее пристройку также сделают к детсаду №3, где появятся две новые ясельные группы. На эти цели будет затрачено более 88 млн рублей, работы по строительству уже начаты.
Митиной также показали кинозал, созданный в рамках Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Монтаж оборудования, который финансировался полностью из федерального бюджета, завершается. Замсекретаря местного отделения Михаил Панфилов пригласил Елену Митину на открытие кинозала.
«Я рада, что в районе идет такое активное участие в партийных проектах, которые направлены на улучшение условий жизни населения. Все это говорит об активности районной власти, руководства местного отделения партии. Чтобы жить лучше, мы и должны так работать», — прокомментировала свое посещение депутат Госдумы.