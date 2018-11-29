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17:45, 29 ноября 2018 897

Депутат госдумы Елена Митина осмотрела новую дорогу в Рыбном

Депутат госдумы Елена Митина осмотрела новую дорогу в Рыбном

В среду, 28 ноября, депутат Госдумы Елена Митина посетила Рыбновский район и осмотрела новую дорогу и пристройку к детскому саду №10.

Четырехполосную дорогу стоимостью около 70 млн рублей от улицы Большой до трассы М-5 сделали в рамках проекта «Безопасные дороги».

Митина отметила, что запланирована вторая очередь строительства по улице Крымской, что позволит соединить два микрорайона и улучшить транспортное сообщение в Рыбном.

Вторым объектом посещения стала пристройка к детскому саду №10 на четыре ясельных группы. Помимо нее пристройку также сделают к детсаду №3, где появятся две новые ясельные группы. На эти цели будет затрачено более 88 млн рублей, работы по строительству уже начаты.

Митиной также показали кинозал, созданный в рамках Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Монтаж оборудования, который финансировался полностью из федерального бюджета, завершается. Замсекретаря местного отделения Михаил Панфилов пригласил Елену Митину на открытие кинозала.

«Я рада, что в районе идет такое активное участие в партийных проектах, которые направлены на улучшение условий жизни населения. Все это говорит об активности районной власти, руководства местного отделения партии. Чтобы жить лучше, мы и должны так работать», — прокомментировала свое посещение депутат Госдумы.


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