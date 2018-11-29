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10:10, 29 ноября 2018 467

Бригады «Рязаньэнерго» расчистили почти 350 гектаров просек в Тверской области

Бригады «Рязаньэнерго» расчистили почти 350 гектаров просек в Тверской области

Бригады филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» завершили основной объем работ по расчистке и расширению просек вдоль трасс линий электропередачи в Тверской области, определенный для них в рамках масштабных учений ПАО «Россети» по отработке взаимодействия и устранению нарушений в работе электросетевого комплекса.

Рязанские энергетики освободили от древесно-кустарниковой растительности территорию в 346 гектаров вдоль воздушных линий в зоне ответственности Молоковского района электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго». Работы велись на 25 линиях 10-35 кВ протяженностью 461 км.

Отмечается, что бригады Рязаньэнерго приступили к дополнительным работам.

«В Молоковском, Краснохолмском, Жарковском, Вышневолоцком и Нелидовском районах им предстоит расчистить и расширить 247 гектара просек на 25 энергообъектах 6-110 кВ протяженностью 266 км. Кроме того, в Молоковском районе рязанцы устраняют аварийные дефекты на ВЛ: меняют изоляторы, проводят перетяжку провода, выправку и замену опор. В Максатихинском районе рязанские бригады ведут работы по аудиту линий 0,4 кВ и установке приборов технического учета на трансформаторных подстанциях 6-10/0,4 кВ», — рассказали в филиале.

В учениях задействовано 11 бригад в составе 62 человек, оснащенных всеми необходимыми материалами, инструментами и спецтехникой.

Работы ведутся для предотвращения технологических нарушений из-за падений деревьев и контакта веток с проводами, для обеспечения нормальной работы ВЛ, проходящих по лесным массивам, борьбы с потерями в электросетях и повышения надежности электроснабжения потребителей в отопительный сезон. Всего в учениях в Тверской области, которые продлятся до 22 декабря, участвуют энергетики из 19 филиалов ПАО «Россети».


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