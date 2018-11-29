Аудиторы проверили благоустройство парков и скверов в Рязанской области. Отчет о расходовании средств на программу «Формированию современной городской среды» в 2017 году опубликовали на сайте КСП.
Всего проверили 44 объекта. На 40 из них выявили нарушения требований Ростехнадзора по оформлению и ведению документации.
За проверяемый период муниципалитеты незаконно приняли и оплатили работы с завышенной стоимостью на общую сумму 7,8 миллионов рублей.
По фактам нарушений муниципалитетам вынесли представления с предложением устранить недостатки. Также материалы проверки направили в облдуму, прокуратуру и губернатору.