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8:28, 28 ноября 2018 594
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Застройщик нового микрорайона в Песочне выделит землю под детсад, школу и больницу

Застройщик нового микрорайона в Песочне выделит землю под детсад, школу и больницу

Застройщик нового микрорайона в Песочне выделит землю под детсад, школу и больницу. Об этом во вторник, 27 ноября, на публичных слушаниях сообщил бывший депутат гордумы Алексей Баталов, который представлял инициатора проекта — Романа Сандина.

Заявитель намерен построить на участках общей площадью 3,2 гектара за ТЦ «Европа» три 26-этажных дома.

Под высотками расположится паркинг на 510 машино-мест. На первом и втором этажах домов будут нежилые помещения.

После предоставления разрешения застройщик намерен передать собственную землю мэрии под социальные объекты (школы, дестады и больницу) и прокладку новой дороги.

Во время обсуждения градозащитники интересовались сохранением дубравы по соседству и прокладкой новой ливневки.

Докладчик отметил, что застройка не навредит деревьям, а канализация предусмотрена в проекте.

Отметим, что участники на слушаниях не регистрировались. Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».


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