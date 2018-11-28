Застройщик нового микрорайона в Песочне выделит землю под детсад, школу и больницу. Об этом во вторник, 27 ноября, на публичных слушаниях сообщил бывший депутат гордумы Алексей Баталов, который представлял инициатора проекта — Романа Сандина.
Заявитель намерен построить на участках общей площадью 3,2 гектара за ТЦ «Европа» три 26-этажных дома.
Под высотками расположится паркинг на 510 машино-мест. На первом и втором этажах домов будут нежилые помещения.
После предоставления разрешения застройщик намерен передать собственную землю мэрии под социальные объекты (школы, дестады и больницу) и прокладку новой дороги.
Во время обсуждения градозащитники интересовались сохранением дубравы по соседству и прокладкой новой ливневки.
Докладчик отметил, что застройка не навредит деревьям, а канализация предусмотрена в проекте.
Отметим, что участники на слушаниях не регистрировались. Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».