В среду на девяти рязанских улицах отключили воду

В среду, 28 ноября, на девяти рязанских улицах отключили воду. Об этом сообщил
До 13:00 водоснабжения не будет по адресам:
- улица Циолковского, дома с №1/7 по №15/5;
- улица Урицкого, дома №№ 1/9, 3, 3 корпус 1, 4, 5, 5 корпус 1, 7, 7 корпус 2, 9, 11/61;
- улица Юннатов, дома №№ 7, 11, 13, 15, 17, 8/1, 10, 12;
- улица Новая, дома №№ 63 (детский сад №6), 108, 110;
- проезд Яблочкова, дома №№ 2, 3, 4, 5.
До 17:00 воду отключили по адресам:
- улица Полевая (в Песочне), дома с №1 по №20;
- Шереметьевский проезд, дом №4;
- улица Дружная, дом №5;
- улица Тимакова, дом №30.