Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:21, 28 ноября 2018 3 176
 0    0

В среду и четверг на девяти рязанских улицах отключат свет

В среду и четверг на девяти рязанских улицах отключат свет

В среду и четверг на девяти рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщил сайт мэрии.

28 ноября с 9:30 до 15:00 электричества не будет в Дягилеве по адресам:

  • улица Ольховая, дом 315;
  • улица Ясеневая, дома №№ 3, 5, 7, 11;
  • улица Парковая, дом №19;
  • 1-й Аллейный проезд, дома №№ 28, 31;
  • 3-й Аллейный проезд, дом №35.

29 ноября с 9:30 до 15:00 света не будет по адресам:

  • Михайловское шоссе, дома с №2 по №88;
  • улица Михайловский Ямки;
  • Шоссейный переулок, дома №№ 1, 2, 8, 12, 14, 18, 20;
  • Московское шоссе, дома №№ 3, 5, 9, 19.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
12:36, 28 ноября 2018
В Рязанской области проверят большегрузы
11:22, 28 ноября 2018
В четверг жители Соколовки останутся без света
11:11, 28 ноября 2018
В среду на девяти рязанских улицах отключили воду
9:21, 28 ноября 2018
В среду и четверг на девяти рязанских улицах отключат свет
17:43, 27 ноября 2018
В среду без воды останутся жители шести рязанских улиц
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
21 час назад
Квартиры под налоговым прессом. В строительном союзе «Светлый» рассказали, как повышение НДС скажется на цене жилья

Квартиры под налоговым прессом. В строительном союзе «Светлый» рассказали, как повышение НДС скажется на цене жилья

С 1 января 2019 года ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в России поднимут до 20%.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:01, 17 ноября 2018 25 057
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
17:54, 25 ноября 2018 23 507
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 4
14:22, 22 ноября 2018 22 470
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
10:30, 26 ноября 2018 21 507
Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ
15:19, 25 ноября 2018 20 898
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 1
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум