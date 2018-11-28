В среду и четверг на девяти рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщил
28 ноября с 9:30 до 15:00 электричества не будет в Дягилеве по адресам:
- улица Ольховая, дом 315;
- улица Ясеневая, дома №№ 3, 5, 7, 11;
- улица Парковая, дом №19;
- 1-й Аллейный проезд, дома №№ 28, 31;
- 3-й Аллейный проезд, дом №35.
29 ноября с 9:30 до 15:00 света не будет по адресам:
- Михайловское шоссе, дома с №2 по №88;
- улица Михайловский Ямки;
- Шоссейный переулок, дома №№ 1, 2, 8, 12, 14, 18, 20;
- Московское шоссе, дома №№ 3, 5, 9, 19.