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19:46, 28 ноября 2018 1 647
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В Ряжском районе трое предпринимателей с нарушениями продавали мясо

В Ряжском районе трое предпринимателей с нарушениями продавали мясо

Фото: Pixabay.com

В Ряжском районе трое предпринимателей продавали мясо с нарушениями. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В цехе по производству мясо хранили на полу холодильной камеры, колода для его разруба сгнила. Кроме того, картонные коробки складывали в пищевых цехах.

В павильоне колоду также не обрабатывали по санитарным нормам. Мясо хранили в ящике на полу без поддонов. Для мусора не было бочек с крышками, а продавец работал с непромаркированным инвентарем.

В автолавке в охлаждаемой витрине отсутствовал термометр, на продукции — этикетки. На полах лежал рваный линолеум.

Прокурор вынес три постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по статье 6.3 КоАП. Предпринимателей оштрафовали.


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