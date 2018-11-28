В Ряжском районе трое предпринимателей с нарушениями продавали мясо

В Ряжском районе трое предпринимателей продавали мясо с нарушениями. Об этом
В цехе по производству мясо хранили на полу холодильной камеры, колода для его разруба сгнила. Кроме того, картонные коробки складывали в пищевых цехах.
В павильоне колоду также не обрабатывали по санитарным нормам. Мясо хранили в ящике на полу без поддонов. Для мусора не было бочек с крышками, а продавец работал с непромаркированным инвентарем.
В автолавке в охлаждаемой витрине отсутствовал термометр, на продукции — этикетки. На полах лежал рваный линолеум.
Прокурор вынес три постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по статье 6.3 КоАП. Предпринимателей оштрафовали.