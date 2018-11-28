В среду, 28 ноября, в Рязанской области проверят большегрузы. Об этом
Автоинспекторы усилят контроль за перевозкой опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Они проверят выполнение условий и режима перевозки, а также комплектации машин.
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Фото: Pixabay.com
В среду, 28 ноября, в Рязанской области проверят большегрузы. Об этом
Автоинспекторы усилят контроль за перевозкой опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Они проверят выполнение условий и режима перевозки, а также комплектации машин.
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