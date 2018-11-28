В Рязани из-за ремонта изменят маршруты двух троллейбусов

В Рязани из-за ремонта сетей водоснабжения изменят маршруты троллейбусов №№4 и 10. Об этом
Работы у дома №11 на улице Юбилейной начнут в 20:00 28 ноября. Завершить их должны в четверг, 29 ноября.
Троллейбусы отправятся по следующим маршрутам:
- №4 от конечной остановки «Комбайновый завод» по улицам Промышленная, Станкозаводская, Октябрьская, проезду Шабулина, улицам Бирюзова, Интернациональная, Промышленная, до остановки «Комбайновый завод»;
- №10 между остановками «ТРЦ Премьер» и «улица Крупской» следуют по улицам Мервинская, 7-й Мервинский проезд, Крупской, в прямом и обратном направлении.