В Кораблине в квартире нашли тело юноши

В Кораблине в квартире нашли тело 18-летнего юноши. Об этом в среду, 28 ноября, сообщает издательство «
Следователи начали проверку.
По информации собственного источника, молодой человек покончил с собой.
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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Кораблине в квартире нашли тело 18-летнего юноши. Об этом в среду, 28 ноября, сообщает издательство «
Следователи начали проверку.
По информации собственного источника, молодой человек покончил с собой.
© RZN.info
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