В Канищеве рязанка убила жену своего собутыльника. Об этом
По данным следствия, вечером 26 ноября в многоэтажке на улице Интернациональной мужчина вместе с приятелем и двумя молодыми женщинами пил алкоголь. Его жена, вернувшись с работы, начала прогонять гостей. Одна из женщин взяла нож и ударила ее в грудь. Хозяйка квартиры скончалась на месте.
Следователи завели на 33-летнюю женщину уголовное дело по части 1 статьи 105 УК (убийство). Ее задержали. В ближайшее время решат вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.