В Госдуме предложили ужесточить наказание для «телефонных террористов»

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР) предложил ужесточить наказание для «телефонных террористов» и приравнять их к пособникам терроризма, передает РИА «
Депутат летом внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об изменениях в статью 207 Уголовного кодекса. Он предполагает усиление уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение о теракте.
Дегтярев отметил, что «телефонные террористы» отвлекают правоохранительные органы от предотвращения реальных угроз и провоцируют панику. Кроме того, на ликвидацию последствий таких звонков тратятся большие ресурсы.
«Достаточно мягкое наказание за звонки о „минировании“ открывает перед террористическими группировками широкие перспективы для вербовки добровольных помощников на территории нашей страны», — считает политик.
Напомним, в среду, 28 ноября, из-за ложных звонков о минировании из столичных ТЦ
Волна «телефонного терроризма» в России пришлась на осень 2017 года. Тогда из торговых центров и вокзалов в разных городах эвакуировали около 350 тысяч человек. Угроза взрывов ни в одном случае не подтвердилась.
ФСБ выяснила, что «минировали» здания четыре человека. Звонки