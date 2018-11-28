В четверг на пяти улицах Рязани отключат холодную воду

В четверг, 29 ноября, на пяти улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом
Из-за ремонта с 9:00 до 17:00 воды не будет по адресам:
- улица Новоселов, дома №№ 30, 30а, 28, 28 корпус 1, 28 корпус 2, 28 корпус 3, 30, 30 корпус 1, 30 корпус 2, 30 корпус 3, 34а, 32;
с 9:30 до 17:00:
- Касимовское шоссе, дома №№38б (школа №59), 40а (детский сад №150), 40 корпус 1, 40 корпус 2,
- улица Тимакова, дом №30;
с 14:00 до 17:00:
- ул. Космонавтов, дома №№7, 9, 9 корпус 1, 9 корпус 3 (детский сад №101), 10, 11 (школа-интернат),
- улица Станкозаводская, дома №№17 корпус 1, 17 корпус 2, 21 корпус 1, 21 корпус 2.