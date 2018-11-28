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18:26, 28 ноября 2018 289
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В четверг на пяти улицах Рязани отключат холодную воду

В четверг на пяти улицах Рязани отключат холодную воду

Фото: Pixabay.com

В четверг, 29 ноября, на пяти улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт администрации города.

Из-за ремонта с 9:00 до 17:00 воды не будет по адресам:

  • улица Новоселов, дома №№ 30, 30а, 28, 28 корпус 1, 28 корпус 2, 28 корпус 3, 30, 30 корпус 1, 30 корпус 2, 30 корпус 3, 34а, 32;

с 9:30 до 17:00:

  • Касимовское шоссе, дома №№38б (школа №59), 40а (детский сад №150), 40 корпус 1, 40 корпус 2,
  • улица Тимакова, дом №30;

с 14:00 до 17:00:

  • ул. Космонавтов, дома №№7, 9, 9 корпус 1, 9 корпус 3 (детский сад №101), 10, 11 (школа-интернат),
  • улица Станкозаводская, дома №№17 корпус 1, 17 корпус 2, 21 корпус 1, 21 корпус 2.

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