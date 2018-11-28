Студенты неаккредитованных специальностей РГУ обратились к замминистра образования

Студенты неаккредитованных специальностей РГУ имени Есенина обратились к замминистра образования и молодежной политики Рязанской области Павлу Симакову во вторник, 27 ноября, в региональной общественной приемной партии «Единая Россия»,
Учащиеся второго курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» факультета социологии и управления пожаловались, что им не объяснили варианты дальнейшего обучения.
«Нас интересует, где мы будем учиться дальше, какой диплом мы получим по окончании вуза, положена ли компенсация студентам-платникам», — обратились они.
Симаков созвонился с ректором РГУ. В ближайшее время студентам организуют встречу с проректором вуза по учебной работе. К ним также придет Симаков.
Кроме того, студенты
Напомним, в мае РГУ лишили
Фото регионального