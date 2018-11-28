Рязанский предприниматель заплатил миллионный налог, испугавшись уголовного дела

Рязанский индивидуальный предприниматель не заплатил в бюджет налоги на почти 950 тысяч рублей, из-за чего на него завели уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ. Об этом сообщила
В 2015 году предприниматель выполнил работы по разработке траншеи для прокладки кабеля. За это он получил деньги, в том числе налог на добавленную стоимость.
Нарушитель не предоставил в налоговый орган декларацию по НДС и НДФЛ и не уплатил в бюджет указанные налоги на общую сумму более 950 тысяч рублей.
Позде предпринимателя освободили от уголовной ответственности, поскольку он возместил ущерб в полном объеме. Также подозреваемый оплатил недоимку по налогам и начисленные пени. Уголовное дело прекратили.