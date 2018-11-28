Рязанские студенты пожаловались на неисправную пожарную сигнализацию и платные стиральные машины в общежитии

Студенты РГУ имени Есенина пожаловались на неисправную пожарную сигнализацию и платные стиральные машины в общежитии. Они встретились с замминистра образования и молодежной политики области Павлом Симаковым во вторник, 27 ноября, в региональной общественной приемной партии «Единая Россия»,
По словам студентов, в общежитии нет необходимого для стирки бесплатного инвентаря: ванны, тазов и стиральных машин. При этом там есть прачечная с платными стиральными машинами.
«Но такие услуги не каждому по карману», — отметили молодые люди.
На встрече договорились, что в комнату для стирки закупят нужный инвентарь. При этом региональная общественная приемная подготовит запрос в прокуратуру области о правомерности установки платных стиральных машин в общежитиях при отсутствии бесплатной альтернативы.
Также студенты отметили, что на нескольких этажах общежития не работает система оповещения о пожаре. Этот вопрос замминистра взял на контроль.