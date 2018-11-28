Рязанские приставы выдворили из России девять иностранцев

Рязанские приставы выдворили за пределы России девять иностранцев. Об этом сообщила
Полицейские выяснили, что иностранцы нарушили миграционное законодательство по части 1.1 статьи КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).
Приставы выдворили иностранцев, содержавшихся в Центре временного содержания иностранных граждан управления МВД России по Рязанской области.
Мигрантов доставили в аэропорт «Внуково» и отправили в страну гражданской принадлежности.