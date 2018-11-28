Рязанцев пригласили в музей-заповедник Есенина на новогодние программы

В музее-заповеднике Есенина рассказали о новогодних программах. Соответствующее сообщение опубликовали на
3 и 4 января на веранде дома Кашиной и в усадебном парке развернется игра-приключение «По селу тропинкой кривенькой…».
5 января рязанцев пригласили на программу «Усадьба в свете Рождества», которая пройдет в доме Кашиной.
6 и 7 гостей музея ждет театрализованная программа «Забежала Коляда на село…» с колядованием, гаданием и вертепным представлением.
Поучаствовать в новогодних программах можно бесплатно.
Напомним, в ноябре музей перешел на зимний режим работы. Расписание можно посмотреть по
Фото Государственного музея-заповедника Есенина