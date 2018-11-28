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20:26, 28 ноября 2018 951
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Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего 10-летнего мальчика

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего 10-летнего мальчика

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего 10-летнего мальчика. Соответствующее сообщение опубликовали в группе СУ СКР по Рязанской области в соцсети «ВКонтакте».

Ребенок пропал 19 ноября в селе Чапаевское Оренбургской области.

В ходе расследования стало известно о возможном путешествии мальчика на попутном транспорте в направлении Ульяновской области, где проживает его отец, через Башкорстостан, Татарстан, Чувашию и Мордовию, Самарскую область.

Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения несовершеннолетнего.

Приметы: на вид 10 лет, рост около 140 см, худого телосложения, глаза карие, волосы светлые.

Был одет: куртка красного цвета короткая с капюшоном и черными вставками в области карманов и манжетов, джинсы светло-синего цвета с карманами в области колен, шапка вязанная черного цвета, ботинки черного цвета (на подошве окантовка белого цвета), майка синего цвета.

Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах исчезновения и местонахождении несовершеннолетнего, попросили сообщить в СУ СКР по Оренбургской области телефону: 8 (3532) 34-38-01, 123 (ребенок в опасности) либо 02.


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