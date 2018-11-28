Роскачество проверило яблочный сок

Роскачество проверило пакетированный яблочный сок. Эксперты исследовали продукцию 33 торговых марок, сообщил
По результатам продукция 21 производителя соответствует повышенным требованиям Роскачества.
Это «4 сезона», «Агуша», «Вико», «Волжский Посад», «Дары Кубани», «Добрый», «Иваныч», «Золотая Русь», «О!», «Просто Азбука», «Сады Придонья», «Тема», «Фруктовый сад», «ФрутоНяня», «Я», Fine Life, Global Village, J7, Rich, Santal и Villa Dini.
На российский Знак качества из-за зарубежного происхождения не сможет претендовать сок под торговыми марками «Просто Азбука» (Армения) и Villa Dini (Беларусь).
Эксперты заключили, что все исследованные яблочные соки — безопасны. В них не было нитратов, пестицидов, тяжелых металлов, микотоксина патулина (грибов, которые образуются в виде белых шариков на сгнивших яблоках).
В соке под торговыми марками «ДжусТим» и «Персона» зафиксировали повышенное количество 5-оксиметилфурфурола.
Его содержание выше 20 мг/л недопустимо для продуктов детского питания, но в маркировке не было указано, что этот сок предназначен для детей. Поэтому факт не считается нарушением.
Также выяснилось, что продукция марок «ДжусТим», «Персона», «Полезный» и «Удачный день» — это не сок, а более дешевый по себестоимости продукт, содержащий некоторое количество яблочного сока. Помимо этого, у соков «Персона» и «Удачный день» есть нарушения в маркировке.