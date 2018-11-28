Против рязанца возбудили уголовное дело за расистские комментарии в соцсети

В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя за расистские комментарии. Об этом сообщила
В период с января по ноябрь 2015 года подозреваемый размещал на своей странице в интернете и в одном из сообществ расистские комментарии, направленные на «возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам расы и национальности».
Информация была в открытом доступе, ее могло просматривать неограниченное количество пользователей.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование продолжается.