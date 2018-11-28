Приемная мать сапожсковских школьниц заплакала, рассказывая, как детей забрали из семьи. Видео

Светлана Соловьева, мать семерых приемных детей из Сапожка, заплакала, рассказывая о ситуации с изъятием дочерей из семьи. Видео опубликовал «
Три старших девочки в школе рассказали, что «жить в семье больше не хотят». Вместе с учителями они написали заявления, в результате детей забрали в центр для беспризорных.
Поводом стал
Оказавшись в спецприемнике для беспризорных, девочки признались, что соврали. Там они написали другие заявления, которые прокурор не принял. Девочек поместили в школу-интернат до разрешения конфликта.
Спустя два месяца двое дочерей вернулись домой, третья осталась в интернате до окончания четверти.
Напомним, на приемную мать завели уголовное дело.