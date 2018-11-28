На слушаниях обсудили строительство двух трехэтажек в центре Рязани.
Застройщик ООО «Адамант» намерен построить трехэтажный дом с подземным паркингом на 54 машино-места на улице Горького № 62. На первом этаже расположатся нежилые здания.
Похожая трехэтажка появится в глубине квартала за домами №№ 41 и 43 на улице Радищева.
По словам докладчика, ранее для реализации проектов застройщик расселил и снес три дома и реконструировал памятник архитектуры.
Предметом слушаний стало увеличение плотности застройки двух участков.
Участники на обсуждение не регистрировались, однако пришедшие градозащитники попросили сохранить два столетних дуба на территории.
Заключения опубликуют в «Рязанских ведомостях».