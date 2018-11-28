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8:47, 28 ноября 2018 551
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На слушаниях обсудили строительство двух трехэтажек в центре Рязани 1

На слушаниях обсудили строительство двух трехэтажек в центре Рязани

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На слушаниях обсудили строительство двух трехэтажек в центре Рязани. Проекты новых домов на улицах Радищева и Горького представили во вторник, 27 ноября.

Застройщик ООО «Адамант» намерен построить трехэтажный дом с подземным паркингом на 54 машино-места на улице Горького № 62. На первом этаже расположатся нежилые здания.

Похожая трехэтажка появится в глубине квартала за домами №№ 41 и 43 на улице Радищева.

По словам докладчика, ранее для реализации проектов застройщик расселил и снес три дома и реконструировал памятник архитектуры.

Предметом слушаний стало увеличение плотности застройки двух участков.

Участники на обсуждение не регистрировались, однако пришедшие градозащитники попросили сохранить два столетних дуба на территории.

Заключения опубликуют в «Рязанских ведомостях».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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