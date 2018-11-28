На Рязанском приборном заводе выбрали лучшего молодого фрезеровщика

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в КРЭТ) прошел конкурс профессионального мастерства молодых рабочих по профессии «Фрезеровщик».
В конкурсе свои знания и умения продемонстрировали представители трех цехов.
Первое и второе места заняли рабочие цеха механообработки Алексей Юнков и Алексей Рощинский. Третье место — у Олега Дудкина из механосборочного цеха. Победителю и призерам вручили дипломы и денежные премии.
«Считаю, что участие в конкурсах полезно для приобретения нового опыта и роста мастерства. А если ты выигрываешь, то повышаешь еще и самооценку», — поделился своими впечатлениями победитель.
Отмечается, что конкурсы «Лучший молодой рабочий» проходят в АО «ГРПЗ» ежегодно. Их цель — профессиональное развитие сотрудников, обмен знаниями и практическими навыками, а также повышение имиджа рабочей профессии.