Московское шоссе «встряло» в пробке

На Московском шоссе образовалась крупная пробка. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение затрудено в сторону центра от поворота на улицу Юбилейную до Приокского путепровода и от поворота на улицу Западную до поворота на Вокзальную.
Скорость потока не превышает пяти километров в час.
Согласно данным пользователей сервиса, около ТЦ «Премьер» произошло ДТП.
Помимо этого, пробки возникли на выезде из Песочни, на улице Каширина в сторону центра города, на Спортивной в сторону улицы Есенина. Также крупный затор образовался на проезде Шабулина в сторону Канищева.