Из столичных ТЦ эвакуировали около четырех тысяч человек

В среду, 28 ноября, из 12 торговых центров в Москве эвакуировали около четырех тысяч человек после анонимных звонков с угрозой «минирования», передает РИА «
Посетителей эвакуировали, в частности, из ТЦ «Горбушкин двор», «Электроника на Пресне», «Капитолий», «Мегаполис» и «Гагаринский».
Напомним, волна телефонного терроризма в России была осенью 2017 года. Тогда из торговых центров и вокзалов в разных городах эвакуировали около 350 тысяч человек. Угроза взрывов ни в одном случае не подтвердилась.
ФСБ выяснила, что «минировали» здания четыре человека. Звонки
После этого Госдума