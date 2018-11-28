Депутаты облдумы в первом чтении приняли проект бюджета на следующую трехлетку

На заседании в среду, 28 ноября, депутаты рязанской облдумы в первом чтении приняли проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Доходы в следующем году запланированы в размере 51,5 миллиарда рублей и аналогичные расходы — около 51,5 миллиардов. В докладе о прогнозе социально-экономического развития на три года министр промышленности и экономического развития Рязанской области Светлана Горячкина отметила ожидаемый рост в отраслях промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли. При этом прогнозируется снижение объемов производства в электроэнергетике и нефтепереработке. Также она отметила, что к 2021 году планируется рост средний зарплаты в регионе до 37,3 тысяч рублей.

«Мы вместе разрабатывали основной финансовый документ, по которому будет жить регион ближайшие годы. Важно, что в проекте предусмотрены средства на сохранение уровня выплат зарплат согласно майским указам президента, индексацию зарплат бюджетникам и мер поддержки», — отметил губернатор Николай Любимов, принявший участие в заседании Думы.

По его словам, в бюджете сохранена господдержка АПК, малого и среднего предпринимательства, предусмотрены средства на развитие социальной и реконструкцию коммунальной инфраструктуры, ремонт дорог.

«В этом году регион дополнительно получит от государства 5 миллиардов рублей на национальные проекты, а также гранд в 600 тысяч за высокую собираемость налогов», — подчеркнул губернатор.

Спикер облдумы Аркадий Фомин отметил, что бюджет выполняет все социальные обязательства перед жителями региона.

«Предлагаемый бюджет — социальный, при этом в нем заложены средства на развитие. Он сбалансирован по доходам и расходам. Кроме того документ отвечает требованиям по планомерному снижению государственного долга», — заключил Фомин.

Напомним, ранее проект бюджета обсуждали на публичных слушаниях. Второе чтение запланировано 19 декабря.