Антирейтинг тринадцати только «отремонтированных» рязанских дворов

В этом году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало всего лишь тринадцать дворов Рязани, вместо 200 прошлогодних.
Зато ремонт намеревались провести комплексно: сделать освещение, посадить деревья, отремонтировать асфальт, оборудовать парковки, установить детские и спортивные площадки.
Со списком мэрия определилась в конце мая, спустя полгода RZN.info решил проверить, как преобразились дворы и куда потратили 115 миллионов рублей.
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