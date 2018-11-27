За три месяца рязанцы направили губернатору более 1500 вопросов

За три месяца с 24 сентября по 25 ноября рязанцы направили в адрес губернатора Николая Любимова более 1500 вопросов. Итоги реализации проекта подвели на
По словам советника губернатора Рязанской области Игоря Горских, проект мобильные кабинки с «цифровым губернатором» побывали во всех муниципальных образованиях.
«На сервер правительства от жителей региона поступило более 1500 видеообращений. Из них уже рассмотрены 80 процентов, и по ним даны ответы, 20 процентов еще находятся в процессе работы», — отметил Горских.
По его словам, чаще всего людей волновали вопросы содержания многоквартирных домов и услуг ЖКХ, ремонта дорог, предоставления услуг социальной защиты, благоустройства дворовых территорий.
Наибольшее число обращений поступило из Рязани, где весь период реализации проекта работали четыре кабинки. Среди других муниципальных образований самыми активными оказались жители Касимовского, Кораблинского, Михайловского, Скопинского и Шиловского районов.
Горских отметил, что проект «Задай вопрос губернатору» будет работать и в следующем году.
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