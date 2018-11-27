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10:58, 27 ноября 2018 300

За два дня «Рязаньавтодор» привлекли 180 единиц спецтехники для расчистки дорог области

За два дня «Рязаньавтодор» привлекли 180 единиц спецтехники для расчистки дорог области

С 25 по 27 ноября АО «Рязаньавтодор» обработало дороги области 5278,92 тоннами пескосоляной смеси, в том числе маршруты школьных автобусов и опасные участки дорог, сообщили в пресс-службе компании.

При уборке снега в Рязанской области компания использовала 180 единиц спецтехники.

Дорожниками была произведена очистка проезжей части дорог, обочин и тротуаров от снега и льда, очистка и ремонт барьерного ограждения и дорожных знаков. Уборка мусора на автобусных остановках и автопавильонах.

«В настоящее время работы по снегоочистке продолжаются в штатном режиме. Обращения от жителей региона, в том числе и по качеству содержания и уборке дорог, принимаются через диспетчерскую службу по телефону: ЦУП 44-32-75», — говорится в сообщении.


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