За два дня «Рязаньавтодор» привлекли 180 единиц спецтехники для расчистки дорог области

С 25 по 27 ноября АО «Рязаньавтодор» обработало дороги области 5278,92 тоннами пескосоляной смеси, в том числе маршруты школьных автобусов и опасные участки дорог, сообщили в пресс-службе компании.
При уборке снега в Рязанской области компания использовала 180 единиц спецтехники.
Дорожниками была произведена очистка проезжей части дорог, обочин и тротуаров от снега и льда, очистка и ремонт барьерного ограждения и дорожных знаков. Уборка мусора на автобусных остановках и автопавильонах.
«В настоящее время работы по снегоочистке продолжаются в штатном режиме. Обращения от жителей региона, в том числе и по качеству содержания и уборке дорог, принимаются через диспетчерскую службу по телефону: ЦУП 44-32-75», — говорится в сообщении.