В Рязани завершился фестиваль «Виват, театр!». Его посвятили предстоящему Году театров,
В течение двух месяцев ученики школы №40 и их родители ходили на спектакли, участвовали в мастер-классах, готовили дневники и исследовательские работы о театрах Рязани.
В финальной части фестиваля представили пять гостиных (Театра кукол, Театра драмы, Театра на Соборной, Музыкального и Самодеятельного театров) и проект «Аплодисменты» — шесть панно о театрах. Его подарили Союзу театральных деятелей Рязанской области.