В Рязани запустили горячую линию по вопросам ВИЧ

В центре гигиены и эпидемиологии запустили горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекций. Она будет работать до 7 декабря, сообщил
Специалисты расскажут рязанцам о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, механизмах передачи и условиях заражения, проведении обследования на ВИЧ-инфекцию.
Консультации можно получить по следующем телефонам:
- Управление Роспотребнадзора по Рязанской области: 8-800-100-22-62; 92-98-50; 92-98-08;
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»: 25-32-06.
Консультационные пункты для потребителей:
- 8 (49131) 4-45-61 (Касимов);
- 8 (49132) 2-62-70 (Ряжск);
- 8 (49133) 2-36-63 (Сасово);
- 8 (49156) 2-24-30 (Скопин);
- 8 (49151) 2-25-15 (Старожилово);
- 8 (49136) 2-27-53 (Шилово).
Задать вопросы можно с 10 до 16 часов (понедельник-пятница), звонок бесплатный.