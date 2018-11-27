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11:42, 27 ноября 2018 365
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В Рязани запустили горячую линию по вопросам ВИЧ

В Рязани запустили горячую линию по вопросам ВИЧ

Фото: Pixabay.com

В центре гигиены и эпидемиологии запустили горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекций. Она будет работать до 7 декабря, сообщил сайт регионального Роспотребнадзора.

Специалисты расскажут рязанцам о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, механизмах передачи и условиях заражения, проведении обследования на ВИЧ-инфекцию.

Консультации можно получить по следующем телефонам:

  • Управление Роспотребнадзора по Рязанской области: 8-800-100-22-62; 92-98-50; 92-98-08;
  • ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»: 25-32-06.

Консультационные пункты для потребителей:

  • 8 (49131) 4-45-61 (Касимов);
  • 8 (49132) 2-62-70 (Ряжск);
  • 8 (49133) 2-36-63 (Сасово);
  • 8 (49156) 2-24-30 (Скопин);
  • 8 (49151) 2-25-15 (Старожилово);
  • 8 (49136) 2-27-53 (Шилово).

Задать вопросы можно с 10 до 16 часов (понедельник-пятница), звонок бесплатный.


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