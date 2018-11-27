В Рязани осудили «закладчицу» синтетики. Об этом сообщил
В апреле 2018 года неизвестный в интернете привлек 25-летнюю уроженку Мурманской области, временно проживающую в Рязани, к распространению наркотиков.
Девушка получала от «поставщика» крупную партию синтетического наркотика, расфасованного на мелкие пакеты, и размещала их в тайники.
В июне после обустройства шести таких тайников сотрудники полиции пресекли преступную деятельность девушки. По месту ее жительства полицейские нашли приспособления для расфасовки наркотиков.
Суд признал ее виновной части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ и назначил шесть лет колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.