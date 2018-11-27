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13:42, 27 ноября 2018 1 160
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В Песочне отключили отопление и горячую воду

В Песочне отключили отопление и горячую воду

Во вторник, 27 ноября, в первом и втором микрорайонах Дашково-Песочни отключили отопление и горячую воду. Об этом сообщил сайт администрации города.

На теплотрассе в районе парка Скобелева (улица Новоселов) идут аварийные работы. До 22:00 отопления и горячей воды не будет по адресам:

  • Касимовское шоссе, дома №№46-56 и с корпусами, 48а (детский сад №138), 50а (детский сад №147);
  • улица Новоселов, дома №№28-40 и с корпусами, 23-35 и с корпусами, 38а (детский сад №142), 30б (школа №68);
  • улица Тимакова, дома №№3-15, 9 (школа №63), 7 (школа №67);
  • Шереметьевский проезд, дома №№4-16;
  • улица Зубковой, дома №№21-25 и с корпусами, 23а (детский сад №149), 22а (школа №51), 21 корпус 2 (Детская школа искусств №7).


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