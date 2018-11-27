Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:56, 27 ноября 2018 143
 0    0

В Москве «БМВ» врезался в забор храма. Видео

В Москве «БМВ» врезался в забор храма. Видео

В Москве BMW врезался в забор храма Иоанна Богослова. Видео аварии опубликовал телеканал «Вести».

На ролике видно, как машина влетела в постройку. Позднее стало известно, что за рулем был полицейский. Он получил травмы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:05, 27 ноября 2018
Иностранец женился на рязанке ради прописки
16:56, 27 ноября 2018
В Москве «БМВ» врезался в забор храма. Видео
16:38, 27 ноября 2018
В Рязани осудили «закладчицу» синтетики
16:18, 27 ноября 2018
Рязанские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ. Фото
16:16, 27 ноября 2018
Спасского наркомана осудили за покупку «синтетики» через интернет-магазин
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
22 часа назад
Бременские музыканты в исполнении олимпийских чемпионов. В Рязани прошло ледовое шоу Ильи Авербуха

Бременские музыканты в исполнении олимпийских чемпионов. В Рязани прошло ледовое шоу Ильи Авербуха

В ледовом шоу задействовали более 30 фигуристов.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:01, 17 ноября 2018 24 904
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
17:54, 25 ноября 2018 22 740
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 4
14:22, 22 ноября 2018 22 101
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
15:19, 25 ноября 2018 20 443
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 1
10:30, 25 ноября 2018 20 016
Российский боксер Лебедев победил американца в Монте-Карло. Видео
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум