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18:30, 27 ноября 2018 412
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В московском метро мужчина погиб под поездом

В московском метро мужчина погиб под поездом

В московском метро на станции «Юго-Западная» погиб мужчина, упав на рельсы на станции. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб столицы передает РИА «Новости». Ранее сообщалось о задержке в движении поездов после падения человека на рельсы на станции метро.

Как отметил источник, «тело погибшего извлекают». Обстоятельства ЧП выясняются.

Известно, что после происшествия временно закрыли станции метро «Румянцево», «Саларьево», «Юго-Западная» и «Проспект Вернадского».

По информации портала «News.ru», под поезд попал 25-летний гражданин Узбекистана.

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